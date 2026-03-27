Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisi yangınına ilişkin davada yeni bir duruşma daha görüldü.

Duruşma yoğun katılımla başladı

Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşma saat 12.10'da başladı. Yoğun katılımın olduğu oturumda müşteki ve tanık beyanları alınırken, sanık avukatları da söz alarak müvekkilleri yönünden sorumluluk bulunmadığını savundu ve tahliye talebinde bulundu. Ara mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Yabancı uyruklu müştekiler ise kendilerine ulaşılamaması nedeniyle dinlenemedi. Dosyada 2 firari sanığın bulunduğu davada, toplam 14 sanığın dinlenmesi tamamlandı.

“Evimiz tamamen yanmaktan ramakla kurtuldu”

Duruşmada söz alan müşteki Necmettin Çalbıyık yaşananların vahametini şu sözlerle anlattı: “Olay çok vahim, ilk müdahale edenlerden biriyim. Evimizin tamamen yanmasından ramakla kurtulduk.

Evimiz yangından zarar gördü. İçeri girip kurtarmaya çalıştık ama olmadı. O sırada evimiz de yanıyordu. Maddi ve manevi zararım var, şikayetçiyim. Maddi zararım 1,5 milyon TL” dedi.

“Çocuk işçiler çalıştırılıyordu”

Tanık Engin Aras ise tesisteki çalışma koşullarına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu: “Raviva'daki iki yere de evimiz yakın. Kurtuluş ile tanıştığımda ‘Burası senin mi?' diye sordum. Bana ‘Değil ama sayılır' dedi. Ortaklığının olduğunu söyledi.

Bu firma yaşı tutmayan kız çocukları ve kadınları çalıştırıyordu. Kölelik gibi bir sistem vardı. Tuncay, Kurtuluş'un kara kutusuydu.

İkisinin de ölümünü şaibeli buluyoruz. Çalışanlar yemek yiyecek yer olmadığı için sokakta yiyordu” diye konuştu.

Sanık avukatlarından tahliye talepleri

Sanık avukatları, duruşmada müvekkilleri adına ayrı ayrı savunmalar yaptı. Aleyna Oransal’ın avukatı Velat Karahan, müvekkilinin şirkette yalnızca tasarım desteği verdiğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Karahan, “Atıl durumda olan LYKEE isimli şirketin devri Altay'dan Gökberk ile Aleyna'ya geçmiştir. Müvekkilim bu süreçte İsmail ile nişanlıydı, 2022'de evlendikten sonra işi bırakıp ev hanımlığı yapmaya başlamıştır.

Gökberk ile Aleyna arasında herhangi bir ticari faaliyet bulunmamaktadır. Emek karşılığı girdiği ortaklıktan ayrılmış, ancak bu durum resmi kayıtlara yansıtılmamıştır.

Aleyna suç teşkil eden bir faaliyete katılmamıştır. Müvekkilim olay tarihinde 2 aylık, şu an ise 7 aylık hamiledir. Hakkında beraat kararı verileceğini düşünüyoruz. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

“Suçluyu kayırma suçunun unsurları oluşmamıştır”

Aynı avukat, Ali Osman Akat adına yaptığı savunmada ise müvekkilinin olayla bağlantısı olmadığını öne sürdü:

“Akat ailesi uzun yıllardır kozmetik alanında faaliyet gösteren köklü bir ailedir. Müvekkilim ile yeğenleri arasında zaman zaman ticari sebeplerle küslükler yaşanmaktadır.

Olay günü de bu sebeple yeğenlerinin fabrikaya girmesini engellemiştir. Olayla ilgili bilgisi yoktur, sonradan haberlerden öğrenmiştir.

Suçluyu kayırma suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilim sabit ikamet sahibidir ve 9 şirketi bulunmaktadır. Tahliyesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“Olayın asıl 2 faili de hayatını kaybetmiştir”

Karahan, diğer müvekkili Altay Ali Oransal için ise sorumluluğun hayatını kaybeden isimlerde olduğunu savundu:

“Müvekkilimin babası Kurtuluş Oransal ciddi borçları olan birisidir. Bu sebeple şirketleri kendi üzerine alamamış, çocuklarından destek istemiştir.

Raviva'daki tek yetkili Kurtuluş Oransal'dır. Shauran markalı ürünlerin üretimi Fransa'da yapılmaktadır. Raviva'da üretildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Müvekkilim işlerini Alaşehir'deki ofisinden yürütmektedir. Olayın Tuncay'ın kusurundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Olayın asıl 2 faili de hayatını kaybetmiştir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Savcıdan tutukluluğun devamı yönünde görüş

Müşteki avukatları, taleplerinin ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Beyanların ardından ara mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Duruşmaya ara verildi.