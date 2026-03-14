Türkiye’nin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanan Ulusal Su Planı (2026-2035) yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan plan, 14 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan plan, artan nüfus, iklim değişikliği ve sanayileşmenin su kaynakları üzerindeki baskısına karşı uzun vadeli çözüm hedefliyor.

Türkiye “su stresi” yaşayan ülkeler arasında

Plan kapsamında yapılan değerlendirmelerde Türkiye’de kişi başına düşen yıllık su miktarının 1.305 metreküp seviyesinde olduğu belirtildi.

Bu seviyenin Türkiye’yi “su stresi yaşayan ülkeler” kategorisine yerleştirdiği vurgulanırken, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde 2030 yılına kadar 15 havzada su açığı oluşabileceği öngörülüyor.

Plan 8 ana hedef ve 141 eylem içeriyor

Ulusal Su Planı; 8 ana hedef, 31 strateji ve 141 eylem planından oluşmakta. Plan kapsamında su yönetiminde kurumsal yapıların güçlendirilmesi, su kaynaklarının korunması ve su verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Planın önemli başlıkları arasında kurumsal düzenlemeler, iklim değişikliğine uyum, su verimliliği, dijitalleşme ve su yatırımlarının planlanması yer alıyor.

Kurumsal yapı güçlendirilecek

Su yönetiminde koordinasyonu artırmak amacıyla kurulan Ulusal Su Kurulu, 25 Havza Su Kurulu ve 81 İl Su Kurulu’nun aldığı kararların uygulanması yakından takip edilecek.

Ayrıca uzun süredir gündemde olan Su Kanunu ve Taşkın Kanununun 2028 yılına kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Büyükşehir olmayan illerde su ve atık su hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için kurumsal düzenlemeler yapılacak.

Yeraltı sularının korunması için yeni önlemler

Plan kapsamında Türkiye’deki 25 nehir havzasının tamamında Nehir Havza Yönetim Planları ve Sektörel Su Tahsis Planları uygulanacak.

Yeraltı sularının aşırı kullanımını önlemek amacıyla kaçak kuyularla mücadele artırılacak ve su kuyularına sayaç takılması yaygınlaşacak. Ayrıca su kalitesinin izlenmesi için kamu laboratuvarlarının kapasitesinin artacağı öğrenildi.

Su verimliliği hedefleri belirlendi

İklim değişikliğinin etkilerine karşı su verimliliğini artırmayı hedefleyen plan kapsamında önemli hedefler ortaya kondu.

Buna göre içme suyu şebekelerindeki kayıp oranının 2033 yılına kadar yüzde 25’e, 2040 yılına kadar ise yüzde 10’a düşürülmesi planlanıyor.

Tarımsal sulama verimliliğinin yüzde 60’a çıkarılması ve sanayide su geri kazanım oranının yüzde 30’a yükseltilmesi de planın hedefleri arasında yer alıyor.

Dijital su yönetimi sistemi kurulacak

Su yönetiminde dijital dönüşüm de planın önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Tüm su verilerinin tek bir platformda toplanacağı Ulusal Su Bilgi Sistemi güçlendirilecek. Yapay zekâ, nesnelerin interneti ve uzaktan algılama teknolojileriyle desteklenen Akıllı Su Yönetim Sisteminin kurulması planlanıyor.

Ayrıca Türkiye’nin milli hidrolojik modeli olan HİDROTÜRK sisteminin geliştirilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

Su yatırımları havza bazlı planlanacak

Su ve atık su altyapı yatırımları havza bazlı risk değerlendirmeleri dikkate alınarak planlanacak.

Bu yatırımlar için ulusal bütçenin yanı sıra uluslararası finansman kaynaklarının da kullanılacağı belirtildi. Özellikle atık su arıtma tesisleri ve su altyapı projeleri öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

“Suya göre tarım” yaklaşımı uygulanacak

Plan kapsamında su, enerji, gıda ve ekosistem arasındaki ilişkiyi esas alan “bağlantısallık yaklaşımı” benimsenecek.

Bu doğrultuda tarımsal üretim planlamasında “suya göre tarım” modeli uygulanacak ve ürün desenleri havzalardaki su varlığına göre belirlenecek.

Su bilinci için eğitim çalışmaları yapılacak

Toplumda su bilincinin artırılması amacıyla Su İletişim Planı hazırlanacak.

Okullarda suyun önemi ve verimli kullanımıyla ilgili eğitim programları genişletilecek. Çiftçiler, sanayi kuruluşları ve yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Plan iki yılda bir güncellenecek

Ulusal Su Planı’nın uygulanması Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olup, planın uygulanma süreci Ulusal Su Kurulu tarafından izlenecek ve elde edilen sonuçlara göre plan iki yılda bir gözden geçirilerek güncellenecek.