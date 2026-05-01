Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 01.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı., Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme çerçevesinde, çalışan annelerin doğum izni süresi toplamda 24 haftaya çıkarılmış oldu. Kararın, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneleri kapsadığı öğrenildi.

24 haftaya yükseldi!

Yeni düzenleme çerçevesinde doğum izni süresi, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenmiş oldu.

Ek izin fırsatı!

Düzenleme yalnızca yeni doğum yapacak anneleri kapsamıyor. Doğum izni hali hazırda devam eden anneleri de kapsamakta.

Bu çerçevede, doğum tarihinden itibaren geçen süresi 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 hafta olmamış olan anneler, başvuru gerçekleştirirlerse eksik kalan süreyi tamamlayarak 8 haftaya kadar ek analık izni kullanma hakkına sahip olacak.

Doğum öncesi çalışma süresine düzenleme!

Sağlık durumu uygun olan anne adaylarının doğum öncesinde çalışabilecekleri süre de düzenlendi.

Yeni uygulamayla birlikte süre 3 haftadan 2 haftaya düştü.

Babalık izninde eşitlik!

Düzenleme yalnızca anneleri değil, babaları da kapsamakta.

Özel sektörde faaliyet gösteren babaların izin süresi, kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarılmış oldu.