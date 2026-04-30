Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2026 Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %2,1 oranında azalarak 113.367 oldu. Geçen yılın aynı döneminde konut satışları 115.788 adet olarak kaydedilmişti. Diğer konut satış istatistiklerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Satış Şekli ve Satış Durumuna Göre Konut Satışları

2026 Mart ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satış verileri, geçen yılın aynı ayına göre %35,9 artarak 25.978 adet oldu. Aynı dönemde diğer konut satışları ise %9,6 oranında azalarak 87.389 adet olarak gerçekleşti.

Satış durumuna göre incelendiğinde ise konut satış verileri şu şekilde:

İlk el konut satışları, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 artarak 35.725 adet oldu.

İkinci el konut satışları ise %3,6 azalarak 77.642 olarak kaydedildi.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı %31,5, ikinci el konutların payı ise %68,5 seviyesinde gerçekleşti.

En Çok Konut Satışı Yapılan İller

2026 Mart konut satışlarının en yoğun olduğu iller şu şekilde sıralandı:

İstanbul, 21.665 konut satışı ile ilk sırada yer aldı.

Ankara, 10.236 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.

İzmir, 7.278 konut satışı ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu üç il, toplam konut satışları içerisinde önemli bir paya sahip oldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara ve Samsun satılık daire gibi birçok şehirdeki ilanlara Hepsiemlak üzerinden ulaşmak mümkün.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları

Mart ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %20 oranında azalarak 1.353 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yabancılara en fazla konut satışı 229 adet ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. İstanbul satılık daireler yabancılara konut satışı konusunda Mart ayında ilk sırada yer aldı.

Konut Fiyatları

TÜİK verilerine göre, 2026 Mart ayında Türkiye genelinde ortalama metrekare konut fiyatı 43.325 TL oldu. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 33.580 TL seviyesindeydi.

Buna göre konut fiyatlarında:

TL bazında %29,0

USD bazında %8,3 oranında değişim kaydedildi.

Özetle, Mart ayında toplam konut satışlarında yıllık bazda sınırlı bir azalış kaydedildi. İpotekli konut satışlarında dikkat çekici bir artış görülürken, diğer satış türlerinde gerileme yaşandı. İlk el konut satışlarında sınırlı bir artış gözlenirken, ikinci el konut satışlarında düşüş gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında da azalış devam etti. Buna karşın konut fiyatları hem TL hem de USD bazında artışını sürdürerek piyasa genelinde yukarı yönlü fiyat eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

Kaynak: https://www.hepsiemlak.com/emlak-yasam/tuik-raporlari