İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi talebiyle açılan davada kararını verdi. Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek davanın reddine hükmetti.

Mahkemenin 6 Şubat tarihli kararında, görevden uzaklaştırma işleminin hukuka aykırı olmadığı ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hapis cezası kararı hatırlatıldı

Kararda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ahmet Özer hakkında verilen mahkûmiyet kararına da yer verildi.

Söz konusu kararda Özer’in “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı. Bu kararın görevden uzaklaştırma sürecinde dikkate alındığı belirtildi.

“İşlemde hukuka aykırılık yok” değerlendirmesi

Ahmet Özer, görevden uzaklaştırma kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde dava açmış ve söz konusu işlemin iptalini talep etmişti.

Mahkeme ise yapılan inceleme sonucunda görevden uzaklaştırma kararında hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine vardı.

Başkan vekilliği görevlendirmesi de uygun bulundu

Mahkeme kararında ayrıca Esenyurt Belediye Başkan Vekilliği görevine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un atanmasına ilişkin işlemin de hukuka uygun olduğu ifade edildi.