Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Hande Yener, 11 Nisan Cumartesi akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne alarak hem müzikal performansı hem de sahne şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. “Hande Bizi Sezen’e Götür” konseptiyle Sezen Aksu’nun klasikleşmiş eserlerini yorumlayan Yener, nostaljik repertuvarı modern sahne estetiğiyle birleştirdi.

Nostalji ve modern yorum aynı sahnede

Konserde Sezen Aksu’nun zamansız şarkılarını seslendiren sanatçı, duygusal ezgileri kendi yorumuyla yeniden şekillendirdi. Seyirciler, bir yandan klasik eserlere eşlik ederken diğer yandan sahnede oluşturulan görsel atmosferi takip etti. Program, geçmiş ile günümüz arasında kurulan müzikal köprü niteliği taşıdı.

Sahne tasarımı ve kostüm dikkat çekti

Gecenin en çok konuşulan unsurlarından biri Yener’in sahne kostümü oldu. Siyah ve keskin hatlara sahip fütüristik tasarım, büyük ve mimari formu andıran beyaz fötr şapkayla tamamlandı. Sahne estetiği, konser boyunca güçlü bir görsel bütünlük oluşturdu.

Sosyal medyada geniş yankı

Konserin ardından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu. Performans ve sahne tasarımına ilişkin farklı yorumlar yapılırken, kostüm tercihi özellikle dikkat çekti. Kullanıcı yorumlarında sahne şovunun yenilikçi ve cesur bulunduğu ifadeleri öne çıktı.