Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıdaları ifşa ettiği taklit ve tağşiş listesine bu kez Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan ünlü tatlı zinciri Ekleristan yakalandı. Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı son verilere göre markanın en çok tercih edilen ürünlerinden birinde akılalmaz bir usulsüzlük yapıldığı kanıtlandı.

Bakanlık belgeyi yayınladı: Bursa şubesinde skandal tespit

Yayınlanan ifaş listesinde yer alan bilgilere göre, denetimler Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirildi. "İflas Hal.Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Ekleristan" unvanlı işletmeden alınan numuneler, gıda laboratuvarlarında titizlikle incelendi.

İnceleme sonuçları tam bir hayal kırıklığı. "Antep Fıstıklı Ekler" olarak tezgahlarda yer alan ve tüketicilere satılan ürünün içinde aslında Antep fıstığı olmadığı belirlendi. Hileli üründe maliyeti düşürmek amacıyla fıstık yerine boyanmış veya öğütülmüş ay çekirdeği kullanıldığı resmi olarak kayıtlara geçti.

Tüketici kandırıldı

Bakanlık müfettişlerinin şubat ayında gerçekleştirdiği denetimlerin ardından kesinleşen bu rapor, gıda güvenliğinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Yüksek fiyatlarla satılan Antep fıstıklı ürünlerin yerine ucuz ikame gıdaların kullanılması gıda dünyasında büyük tepki çekti.