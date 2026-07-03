Son Mühür- Hem yeni bir parti için açık kapı bırakan hem de CHP'de parti içi iktidar mücadelesini son ana kadar sürdüreceği mesajı veren Özgür Özel'in seçmen nezdindeki karşılığı PİAR'ın son araştırmasında mercek altına alındı.

26 ilde, 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında iki bin 380 katılımcıyla gerçekleştirildiği belirtilen araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AK Parti en yakın rakibine tam 15.7 puan fark atıyor.

Listenin ikinci sırasında ise Özgür Özel'in liderliğinde kurulacak potansiyel parti yer alıyor.

Özel'in oy oranı yüzde 18.7 olarak belirlenirken, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oy oranının yüzde 13.2 olduğu görülüyor.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra PİAR'ın çalışmasında ortaya çıkan tablo şöyle...



Sular durulduğunda Özel'e ilgi azalır...



PİAR'ın araştırma sonuçlarını değerlendiren gazeteci yazar Şamil Tayyar, CHP'yle Özgür Özel arasındaki rekabette bugün için Özel lehine olan farkın Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'y döneceğini savundu.

''PİAR muhalefete yakın bir araştırma şirketi.

AK Parti’nin açık ara birinci parti olduğunu gösteriyor.



Son dönem en çok merak edilen CHP’deki ayrışmaya ilişkin de araştırma yapılmış.

Özgür Özel’li yeni parti yüzde 18.7’yle ikinci sırada, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP yüzde 13.2’yle üçüncü sırada yer alıyor. Mevcut atmosferi yansıttığı kanaatindeyim'' diyen Şamil Tayyar,

''İlave yorumum var.

Sular durulduğunda Özel ilgisinin azalacağını, CHP’nin öne geçeceğini, Özel’in baraj sınırında olacağını öngörüyorum.

Gidişat onu gösteriyor.

Özel geciktikçe, CHP’deki kavganın öncüsü oldukça irtifa kaybediyor.

Yeni partinin durumu biraz Kılıçdaroğlu’nun performansına da bağlı.

Sonuçta AK Parti’yle rekabet yarışında değiller'' hatırlatmasında bulundu.