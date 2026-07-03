Son Mühür- AK Parti teşkilatlarında bir aydır süren meraklı bekleyiş nihayet son buldu. Haziran ayının başında Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında düğmeye basılan görev değişimi süreci tamamlandı. Genel merkez, koltuğu devralacak yeni isimleri resmen netleştirdi.

İşte o şehirler ve AK Parti'nin yeni il başkanları:

Dört şehirde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalemiyle netleşen görevlendirmelere göre, teşkilatın yeni patronları belirlendi. Kulislerde uzun süredir konuşulan isimler, yapılan son değerlendirmelerin ardından kesinleşti.

Buna göre yeni görev dağılımı şu şekilde şekillendi:

Adana: Mustafa Özkan

Diyarbakır: Hamit Sümer

Giresun: Hüseyin Alkan

Siirt: Abdulhekim Gider

"Türkiye Yüzyılı" ile yeni sayfa

Parti kurmayları, bu adımı sadece olağan bir bayrak değişimi olarak görmüyor. Geçtiğimiz ay görevden ayrılan başkanlara teşekkür edilirken, yapılan resmi açıklamada sürecin perde arkasındaki temel vizyon da hatırlatıldı. AK Parti yönetimi, teşkilat çalışmalarının sıradan bir siyasi faaliyetin ötesinde, "dünya mazlumlarına umut olma" misyonu taşıdığının altını çiziyor.

Yeni atamalarla birlikte hedefler artık daha net. Teşkilatların önündeki en büyük sınav, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çizilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu yerelde inşa etmek olacak. Ankara'dan yükselen mesaj ise net oldu,