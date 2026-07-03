Komedyen Deniz Göktaş'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yaptığı ve 24 Haziran 2026'da YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" isimli stand up gösterisi günlerdir gündemdeki yerini koruyor.

Hakkında açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş’ın verdiği ifade ortaya çıktı.

"Benim tarafımdan hazırlanmıştır"

Gösteride kullandığı ifadelerin daha önce hazırladığı metinden oluştuğunu söyleyen Göktaş, "Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim.

Bu, 1 Haziran tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır.

Şahsım tarafından bahse konu YouTube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir." diye konuştu.

"İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yok"

Dini değerleri aşağılamakla suçlanan Göktaş, bu gösterinin aslında yeni olmadığını, tam üç yıldır Türkiye’nin dört bir yanında sahnelendiğinin altını çizdi.

100 binin üzerinde izleyiciyle buluştuğunu söyleyen komedyen, bugüne kadar bu bölümle ilgili herhangi bir şikayet almadığını belirterek,

"Gösterim boyunca dindarlardan tutun da farklı siyasi görüşlere ve popüler figürlere kadar pek çok kesim üzerine konuşuyorum.

Oradaki ifademde sadece 'Favori kitabım' diyorum, 'Çeviride sorun var' cümlesini ise yıllardır toplumda aşina olduğumuz meal tartışmalarına bir gönderme olarak kullanıyorum.

İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yok. Eğer bir seyircimden böyle bir eleştiri duysaydım, gerçekten üzülürdüm." dedi.

"Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum"

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından da bahseden Göktaş, kullandığı ifadelerin tamamen bir mizah gösterisinin parçası olduğunu ifade etti. Eleştirilerini yalnızca bir değerlendirme olarak gördüğünü belirten Göktaş,

"Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. ‘Diktatör' kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece.

Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler ve Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.