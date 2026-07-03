Son Mühür - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabı üzerinden bazı platformlar ile basın yayın organlarında yer alan “ASELSAN’ın ABD merkezli bir şirkete satılacağı” iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

''Art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemeli''

Açıklamada, söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı:

"Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

ASELSAN'ın değeri

ASELSAN (ASELS) hisseleri güne, önceki kapanış seviyesi olan 384,75 TL’nin üzerinde 386 TL’den başladı. Sürekli işlemlerin devreye girmesiyle birlikte hisse fiyatı 394,50 TL’ye kadar yükselirken, gün içinde 388 TL’nin altını görmesine rağmen saat 13.00 itibarıyla 392,5 TL seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek şirket konumundaki ASELSAN’ın toplam piyasa değeri ise 1 trilyon 785 milyar 240 milyon TL seviyesinde bulunuyor.