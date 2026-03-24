Ramazan Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde ulaşımda tarihi bir yoğunluk yaşandı. Otoyollar, köprüler, demiryolları ve havayolu hatlarında kaydedilen veriler, bayram süresince milyonlarca kişinin seyahat ettiğini ortaya koydu.

Otoyol ve köprülerde dev trafik

19-22 Mart tarihlerini kapsayan bayram tatilinde otoyol ve köprüleri kullanan araç sayısı 12 milyon 338 bin 48 olarak kayıtlara geçti. Bayramın ilk günlerinden itibaren başlayan yoğunluk, özellikle büyük şehir çıkışlarında zirveye ulaştı.

İstanbul’un iki önemli geçiş noktası olan köprülerde de ciddi bir trafik oluştu;

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1 milyon 156 bin 520 araç,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 932 bin 212 araç geçti,

İki köprüden toplamda 2 milyon 88 bin 732 araç geçiş yaptı.

Otoyollarda dikkat çeken dağılım

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri kapsamındaki yollar da yoğunluktan payını aldı.

KGM otoyolları: 7 milyon 846 bin 97 araç

YİD otoyolları: 4 milyon 491 bin 951 araç

Otobüs ve raylı sistemlerde milyonlar taşındı

Bayram süresince sadece özel araçlar değil, toplu taşıma sistemleri de yoğun şekilde kullanıldı.

Şehirler arası otobüs firmaları:

44 bin 733 sefer düzenledi

1 milyon 632 bin 831 yolcu taşıdı

Raylı sistemlerde ise özellikle büyük şehirlerde dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı:

Marmaray: 1 milyon 790 bin 733 yolcu

Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatları: 159 bin 279 yolcu

Başkentray: 249 bin 880 yolcu

Yüksek hızlı trenlerde günlük rekor kırıldı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları da bayramda yoğun talep gördü. Özellikle bayramın son gününde 41 bin 449 yolcu ile günlük rekor kırıldı.

Toplamda:

YHT ile 150 bin 989 yolcu

Anahat ve bölgesel trenlerle 138 bin 314 yolcu taşındı

Havalimanlarında 2,5 milyon yolcuya hizmet

Türkiye genelindeki havalimanları da bayram hareketliliğinin önemli merkezlerinden biri oldu. 19-22 Mart tarihleri arasında:

2 milyon 530 bin 758 yolcu seyahat etti

16 bin 851 uçak trafiği gerçekleşti

En yoğun havalimanları arasında İstanbul, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Sabiha Gökçen ve Antalya öne çıkarken; Dalaman ile Milas-Bodrum havalimanları da 2026’nın en yüksek yolcu sayılarına ulaştı.