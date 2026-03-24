Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), dijital dünyada ve fiziksel formlarda süregelen "aydınlatma ve açık rıza metinlerinin iç içe geçmesi" karmaşasına son noktayı koydu. 18 Şubat 2026 tarihli emsal nitelikteki ilke kararıyla, artık veri sorumluları için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Artık "Okudum, Anladım, Onaylıyorum" Dönemi Bitti

SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yıllardır hem web sitelerinde hem de mağaza formlarında karşımıza çıkan, aydınlatma metninin hemen altına iliştirilmiş tek bir onay kutucuğu artık hukuka aykırı. Kurul, bilgilendirme süreci ile rıza alma sürecinin birbirine karışmasının, kişinin "özgür iradesini" sakatladığına hükmetti.

Yeni Düzenlemede Kırmızı Çizgiler

-Tamamen Ayrı Belgeler: Aydınlatma metni (bilgilendirme) ve açık rıza metni (onay) artık iki ayrı başlık ve belge olarak sunulacak.

-Şartlı Onaya Geçit Yok: "Hizmet almanız için bu veriyi işlemliyiz" diyerek aydınlatma metninin içine onay mekanizması gizlenemeyecek.

-Muğlaklığa Son: "Verileriniz iş ortaklarımızla paylaşılabilir" gibi ucu açık ifadeler yerine, verinin kiminle ve neden paylaşıldığı net bir şekilde belirtilecek.

-Kopyala-Yapıştır Dönemi Kapandı: Başka kurumların metinlerini kopyalamak veya aşırı uzun, karmaşık hukuk terimleriyle kullanıcıyı boğmak cezai işlem sebebi sayılacak.

Uymayanı Ağır Faturalar Bekliyor

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu karara aykırı hareket eden veri sorumluları, KVKK’nın 18. maddesi uyarınca ciddi idari para cezaları ile karşı karşıya kalacak. Kurul, kararla birlikte "İyi Uygulama" ve "Kötü Uygulama" şablonlarını da paylaşarak şirketlere son uyarılarını yaptı. Veri sorumluları artık "bilgilendirmeyi" bir görev, "rızayı" ise tamamen ayrı bir irade beyanı olarak yönetmek zorunda. Kullanıcıyı yanıltan, karmaşık ve birleşik metinlerin devri resmen kapandı.