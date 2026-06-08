Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yoğun pazar mesaisine Foça’nın Yörük köylerinden Yeniköy’de nokta koydu. Mahalle sakinlerinin ve muhtarlığın uzun süredir beklediği anıt talebi nihayet gerçeğe dönüştü.

Heykeltıraş Ahmet Uzun’un ellerinden çıkan 3,5 metrelik dev Atatürk heykeli, coşkulu bir törenle açıldı. Açılışta konuşan Tugay, milli sembollerin sadece birer taş veya bronzdan ibaret olmadığını, cumhuriyetin eşit yurttaşlık ilkesini hatırlattığını söyledi.

"Böyle bir insanın heykelini dikmeyeceğiz de ne yapacağız?"

Tören alanını dolduran kalabalığa seslenen Başkan Tugay, yerel yönetimlerin üzerindeki ekonomik ve idari baskılara değindi. Şartlar ne kadar kısıtlanmaya çalışılırsa çalışılsın hizmetten geri adım atmayacaklarını belirten Tugay, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın kaçınılmaz bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

"Biz Ata’mızla gurur duyuyoruz. İstiyoruz ki onun gölgesi bu ülkenin her köşesinde, hepimizin üzerinde olsun. Atatürk heykelinin bulunduğu yerde her yurttaşın ne kadar kıymetli olduğu hatırlanır. İnsanları tebaa olmaktan çıkarıp vatandaş olarak kabul eden bu anlayışı yaşatmak boynumuzun borcudur."

"Süper güçleri olan bir lider beklemeyin"

Konuşmasında popülist siyaset söylemlerine ve kurtarıcı beklentilerine de eleştiri getiren Tugay, toplumsal bilincin önemini vurguladı. Değişimin yukarıdan bir liderle değil, tabandan, mahalleden ve komşuluk ilişkilerinden başlayacağını savundu.

Atatürk’ün vefatının üzerinden geçen yıllara ve ülkenin mevcut nüfusuna gönderme yapan Tugay, çarpıcı bir çağrıda bulundu. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 88 yıl önce kaybettik. Ancak onun hayalini kurduğu ülke için çalışması gereken 88 milyon insan var" dedi. Kurtarıcı bir süper güç beklemenin tembellik olduğunu söyleyen Başkan, her bireyin doğrunun yanında durduğu an asıl gücün ortaya çıkacağını belirtti.

Dumanı tüten o yörük Çadırı Foça'da

Törende söz alan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, derin ekonomik darboğaza rağmen ilçe belediyelerine sunduğu kesintisiz destek için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Foça Yeniköy Mahalle Muhtarı Hasan Ercan ise köyün tarihi misyonuna dikkat çeken bir hatırlatma yaptı. Atatürk’ün meşhur "Toros Dağları'nda bir tek Yörük çadırında duman tütüyorsa, bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez" sözüne atıfta bulunan Ercan, "İşte o çadır burası, Foça Yeniköy’dür. Bir Yörük köyü olan mahallemizi bu anıtla onurlandırdınız" diyerek duygularını paylaştı.

Açılışın ardından yerel kültürün renkleri sahneye taşındı. Kostümleri Meslek Fabrikası tarafından dikilen Yenibağarası Köy Kadınları Folklor Ekibi’nin gösterisi büyük alkış topladı. Başkan Tugay programı Yeniköy Yörük Evi’ni ziyaret ederek ve köydeki klasik araba sahipleriyle bir araya gelerek sonlandırdı.

