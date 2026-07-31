Franco Mastantuono, geçen sezon Madrid'de umduğu süreleri bulamayan isimlerden biri oldu. Bu tablo, kiralık ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı ve Galatasaray'ın da harekete geçtiği iddiaları peş peşe geldi.

Peki bu oyuncu kim, kaç yaşında ve hangi takımlardan geçti? İşte hem transfer sürecine hem de kariyerine dair ayrıntılar.

Galatasaray kiralık formül üzerinde duruyor

Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncuyu ilk aşamada bir sezonluk kiralamayı hedeflediği aktarıldı. Devre arasındaki Noa Lang hamlesine benzer bir model üzerinde durulduğu belirtildi.

Real Madrid'in ise bonservisi elinde tutmak istediği, kiralama anlaşmasına satın alma opsiyonu koymayı düşünmediği ifade edildi. İspanyol kulübünün önceliği, genç oyuncunun düzenli forma giyerek gelişimini sürdürmesi.

Yarış tek taraflı değil. Fiorentina ve Roma'nın yanı sıra Fulham'ın da oyuncuyu takip ettiği belirtilirken, Real Madrid'e yapılmış resmî bir teklif henüz doğrulanmadı.

Franco Mastantuono kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mastantuono, 14 Ağustos 2007'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Azul kentinde dünyaya geldi. Ağustos ayında 19 yaşına girecek.

Futbolla tanışması babasının çalıştırdığı River de Azul kulübünde gerçekleşti. Çocukken bir dönem tenisle futbol arasında kaldı; aile tercihi nedeniyle River Plate'in ilk davetini geri çevirdi.

Sol ayağını kullanan oyuncu sağ kanatta ve on numara bölgesinde görev yapabiliyor. Serbest vuruşlardaki isabeti ve bire bir mücadelesi, kısa sürede Avrupa kulüplerinin ilgisini toplamasını sağladı.

Oynadığı takımlar ve milli takım geçmişi

River Plate altyapısına 2019'da katıldı ve genç kategorilerde gol kralı oldu. 2024 yılında profesyonel takıma yükseldi, ardından kulüp tarihinin en genç gol atan futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

2025 yazında Real Madrid'e transfer oldu. Bonservis bedeli farklı kaynaklarda 40 ile 45 milyon avro arasında değişen rakamlarla aktarıldı; sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ise 45 milyon avro olarak belirtildi.

İspanya'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 35 maçta forma giydi, 3 gol atıp 1 asist yaptı. Milli takım tarafında ise 6 Haziran 2025'te Şili karşısında A takımda ilk kez sahaya çıktı ve Arjantin'in resmî bir maçta görev veren en genç futbolcularından biri oldu.