Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren İzmir ekibi Göztepe Hentbol, kadrosunu genç bir isimle takviye etti. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, sağ kanat pozisyonunda forma terleten İbrahim Efe Günay ile bir sezonluk sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp, transferi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Bir sezonluk sözleşme!

2008 doğumlu genç oyuncu İbrahim Efe Günay'ın yeni sezonda Göztepe formasını terleteceği ifade edilirken, genç hentbolcunun sağ kanat bölgesinde takıma katkı sağlaması amaçlanıyor. Göztepe Hentbol, sosyal medya hesapları aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda yeni transferine "Hoş geldin" diyerek başarı dileklerini iletti.

Yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek!

Genç yaşına rağmen gelecek vadeden isimler arasında kendine yer bulan İbrahim Efe Günay'ın, yeni sezonda Göztepe'nin başarısı için mücadele edeceği belirtildi.