Son Mühür- Son dönemde dünya futbolunda aldığı başarısız sonuçlarla geçmişe özlem duyan İtalya futbolu, ihtişamlı günlerinin en önemli simgelerinden biri olan Franco Baresi'yi sonsuzluğu uğurladı.

66 yaşında vefat eden Baresi'nin ardından yıllarca kaptanlığını yaptığı AC Milan kulübünden yapılan açıklamada,

“AC Milan’ın tüm tarihi Franco Baresi’nin vefatıyla gözyaşı döküyor. Örneği ve dürüstlüğü, ikonik 6 numaralı forması gibi kulübün DNA’sına sonsuza dek işlenmiştir” dedi.



Baresi, Ağustos 2025’te akciğer nodülü ameliyatı geçirmiş, ardından immünoterapi tedavisi görmüştü. Halkın önüne çıktığı son an Şubat 2026’da Milano-Cortina Kış Olimpiyatları açılış töreninde San Siro’da meşale taşıdığı andı.



Defansın bel kemiğiydi...



Baresi, 20 yıllık profesyonel kariyerinde sadece Milan forması giymişti.

15 yıl boyunca takım kaptanlığı yaptı.

1990 Ballon d’Or oylamasında 2. sırada yer aldı.

1999’da Milan, 6 numaralı formasını emekliye ayırdı. Kulüp, bu formanın yalnızca Baresi ailesinden bir oyuncunun A takıma çıkması hâlinde yeniden kullanılabileceğini açıkladı.