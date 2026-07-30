Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek olan Rafael Leao'nun takımdan ayrılma ihtimali transfer piyasasını hareketlendirdi. İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanan oyuncunun sürecini yakından izleyen kulüplere Manchester United eklendi.

MANCHESTER UNITED RAFAEL LEAO TRANSFERİ İÇİN DEVREYE GİRDİ Mİ?

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Rafael Leao için Milan'dan bilgi istedi. İngiliz temsilcisi, İtalyan kulübünden ayrılmaya hazır olan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumunu yakından takip etmeye başladı. Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna dahil etmek istediği Portekizli futbolcu için Manchester United hamlesi süreci yeni bir noktaya taşıdı.

RAFAEL LEAO'NUN SÖZLEŞMESİ VE İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Transfermarkt verilerine göre 50 milyon euro piyasa değeri bulunan Portekizli oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitiyor. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon İtalyan kulübü formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Leao bu maçlarda 10 gol atarken 3 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.