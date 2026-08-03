Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla hesaplar üzerinde çeşitli denetimler uyguluyor. Zaman zaman ekranlarda beliren gözden geçirme bildirimi, hesabın inceleme altına alındığına işaret ediyor. Hesap erişiminde sınırlama yaşayan kişilerin sıklıkla karşılaştığı bu süreç, platform kurallarına uyumluluğun denetlenmesiyle işliyor.

WHATSAPP GÖZDEN GEÇİRME NEDİR?

WhatsApp gözden geçirme, platformun bir hesabı güvenlik, kullanım koşulları ve topluluk kuralları açısından incelemesi anlamına geliyor. Süreç, kullanıcıların yaptığı bir itiraz doğrultusunda başlatılabileceği gibi sistemin tespit ettiği olağan dışı hareketler sonucunda da devreye girebiliyor. İnceleme tamamlanana kadar bazı hesaplarda belirli özellikler geçici olarak sınırlandırılabiliyor.

WHATSAPP GÖZDEN GEÇİRME NEDEN YAPILIR?

WhatsApp, platformun kötüye kullanılmasını engellemek ve güvenlik standartlarını korumak için hesapları denetliyor. Gözden geçirme süreci şu durumlarda gerçekleşiyor:

Hesapta olağan dışı giriş hareketlerinin tespit edilmesi,

Toplu veya spam mesaj gönderiminin belirlenmesi,

Kullanım koşullarının ihlal edildiğine dair şikayetlerin alınması,

Kullanıcının kısıtlanan hesabı için yeniden değerlendirme talep etmesi.

Her gözden geçirme işlemi hesabın kapatılacağı anlamına gelmiyor. İncelemede herhangi bir ihlal bulunmazsa hesap normal kullanımına dönüyor.

GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ NE KADAR SÜRER?

İnceleme süresi her hesap için farklılık gösteriyor. Denetimin kapsamına bağlı olarak süreç birkaç saat içinde sonuçlanabileceği gibi bazı durumlarda birkaç günü bulabiliyor. WhatsApp, inceleme sonucunu kullanıcılara uygulama üzerinden bildirimle iletiyor.

GÖZDEN GEÇİRME SIRASINDA NE YAPILMALI?

Kullanıcıların bu aşamada uygulamanın resmi bildirimlerini takip etmesi gerekiyor. Eksik veya yanlış bilgi paylaşımından kaçınmak önem taşıyor. Üçüncü taraf uygulamaları kullanmamak, resmi WhatsApp uygulamasında kalmak ve iki aşamalı doğrulamayı aktif etmek öneriliyor.

GÖZDEN GEÇİRME SONUCUNDA NE OLUR?

İnceleme bittiğinde WhatsApp, hesabın kullanım şartlarına uygun olduğunu belirlerse erişim normale dönüyor. Kuralların ihlal edildiği tespit edilirse hesabın geçici veya kalıcı olarak kısıtlanması ya da tamamen kapatılması gündeme geliyor.