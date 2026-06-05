Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru türküsü, aslında "Asker ettiler beni" adıyla bilinen anonim bir Anadolu türküsü. Eser, gurbete düşen bir askerin memleketine ve ailesine duyduğu derin hasreti anlatıyor.

Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru türküsü kime ait?

Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru türküsü anonim, yani belli bir bestecisi olmayan bir halk eseri. Türkü 1992 yılında Hüseyin Yaltırık tarafından derlendi ve kaynağı Zeki Oğuz'a uzanıyor. Asıl adı "Asker ettiler beni" olan parça, zamanla en çok tekrarlanan dizesiyle anılır oldu. Yıllar içinde sözlerinde küçük farklılıklar oluşsa da taşıdığı ana duygu hep aynı kaldı.

Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru türküsünün hikayesi ne?

Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru türküsü, askere alınıp gurbete düşen bir gencin sıla özlemini işliyor. Kıdemli çavuş rütbesindeki bir denizcinin gözünden, uzakta geçen zorlu günler ve aileden haber alamamanın acısı dile getiriliyor. Kuşlara seslenip onları İzmir'e doğru uçmaya çağırma imgesi, bu hasreti somutlaştıran güçlü bir anlatım. Türkünün ilginç bir yanı da yasaklı geçmişi; 27 Mayıs 1960 sonrası dönemde bir süre radyolarda çalınması yasaklandı.

Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru türküsünü kimler seslendirdi?

Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru türküsü onlarca sanatçının yorumuyla bugünlere ulaştı. 1960 yılında Muzaffer Akgün'ün plağıyla geniş kitlelere yayıldı. İlerleyen yıllarda Grup Laçin, Muammer Ketencoğlu ve Çiğdem Özcan gibi isimler esere kendi yorumlarını kattı. Türkü ayrıca sinemada da yankı buldu; 1959 yapımı O'nun Süvarisi filminde ve yıllar sonra Eyvah Eyvah filminde Ata Demirer'in yorumuyla beyazperdeye taşındı. Son olarak Koray Avcı'nın sade yorumu, eski türküyü genç dinleyicilerle yeniden buluşturdu. Bugün hâlâ İzmir denince akla gelen ezgilerden biri olarak anılıyor.