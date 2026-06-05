Bayındır Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen Yıl Sonu Sergisi, Eski Hükümet Konağı’nda ziyaretçilerini ağırladı. El emeği ürünler sergilenirken ilçe protokolü ve vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi.

Protokol üyeleri katıldı!

Bayındır Halk Eğitim Merkezi’nin yıl boyunca yürüttüğü kurs çalışmalarının ürünlerinin kendine yer bulduğu serginin açılışına Bayındır Kaymakamı Murat Mete, eşi Pınar Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve ilçe protokolü katılım gösterdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle beraber protokol üyeleri sergi alanında dolaşarak kursiyerlerin hazırladığı eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Ürünler beğeni topladı!

Sergide yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin hazırlamış oldukları çok sayıda el emeği eser ziyaretçilerin beğenisini aldı.

“Öğrenme önemli”

Programda hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde sürdürülen eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yapıldı. Halk eğitim merkezlerinin mesleki gelişime ve kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğu belirtildi.

