İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar ve eleştiriler İzmir siyasetinin gündemini belirliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katı atık bertaraf tesisleriyle ilgili sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan Tugay'ın bu açıklamasına ve iddialarına sert sözlerle yüklendi. İnan, İzmir'in atık yönetimi süreçlerinde gerekli desteğin verildiğini ifade etti.

"Yalancı, utanmaz sahtekar..."

Sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Tugay'ın açıklamalarına yanıt veren İnan, "Yalancı, utanmaz sahtekar…

Mevcut vahşi depolama alanlarındaki kapasite artışlarına bile biz destek olduk.

Çöp dağları İzmir’i çökertmesin diye elimizden geleni yaptık.

Naldöken’de destek olduk.

Harmandalı’da destek olduk.

Harmandalı’da ek ilave depolama işlerine onay verdik.

Manisa’ya taşınma konusunda jet hızıyla bürokratik tüm engelleri aştık.

Yamanlar’a başla diye resmen çırpındık.

Kalibren bu kadar olacağını o gün tüm arkadaşlarımıza söyledik keşke haksız çıksaydık.

Neyse İzmirliler kime inanacağını kimin yalan kimin doğru söylediğini çok iyi biliyor." dedi.