Son Mühür- Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettiği bazı mal ve hizmetlerden kimlerin ücretsiz ya da indirimli yararlanacağını belirleyen karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte belirli kamu görevlilerine şehir içi ulaşımda önemli bir hak tanındı.

İki kritik meslek grubuna hak tanındı

Karar kapsamında, Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan gümrük muhafaza memurları ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman muhafaza memurları ücretsiz ulaşım hakkından faydalanabilecek.

Düzenleme, söz konusu personelin görevlerini yerine getirirken sağladıkları kamu hizmetinin önemine dikkat çekilerek hayata geçirildi.

Ücretsiz ulaşım süresi belli oldu

Uygulama, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam edecek. Bu süre boyunca ilgili personel, belediyelere ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Metro, otobüs ve tramvay ücretsiz

Karar doğrultusunda ücretsiz kullanım hakkı;

Belediye otobüsleri,

Metro hatları,

Tramvay ve diğer şehir içi raylı sistemleri kapsayacak şekilde geniş tutuldu. Böylece söz konusu kamu görevlileri, şehir içi ulaşımın büyük bölümünden ücret ödemeden yararlanabilecek.