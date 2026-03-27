ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri adımların geçici olarak durdurulduğunu ve diplomatik görüşmelerin süreceğini açıklaması, küresel piyasalarda altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Önceki seansta sert gerileme kaydeden ons altın, yeniden yükseliş eğilimine girerek 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Güne 4 bin 380 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gün içinde 4 bin 375 ila 4 bin 445 dolar aralığında dalgalandı. Son işlemlerde ise 4 bin 434 dolar seviyesinde dengelendi.

Gram altında yukarı yönlü hareket

Küresel altın fiyatlarındaki artış, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın güne 6 bin 239 liradan başlarken gün içinde 6 bin 353 liraya kadar yükseldi. Son verilere göre gram altın 6 bin 337 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da fiyatlar daha yüksek

Kapalıçarşı piyasasında ise fiziki altın fiyatlarının daha yüksek seviyelerde seyrettiği görüldü. Buna göre gram altın 6 bin 750 lira, çeyrek altın 12 bin 230 lira, yarım altın 23 bin 855 lira, tam altın ise 45 bin 695 lira seviyelerinde satışa sunuluyor.

Dolar tarihi seviyelere ulaştı

ABD-İran hattındaki gerilim ve belirsizliklerin sürmesi, doların da değer kazanmasına neden oldu. Dolar kuru güne 44,32 lira seviyesinden başlarken gün içinde 44,47 liraya kadar yükseldi. Böylece kur, tarihi zirve seviyelerini test etmiş oldu. Son işlemlerde dolar 44,45 lira bandında seyrediyor.

Piyasalarda belirsizlik ve dalgalanma

ABD ile İran arasında olası ateşkes sürecine ilişkin netlik sağlanamaması, piyasalarda oynaklığı artırıyor. Bir önceki işlem gününde yüzde 3’e yakın değer kaybı yaşayan altın, jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle toparlandı. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri de etkiliyor.

Diplomatik açıklamalar ve bölgesel gelişmeler

Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan bazı petrol tankerlerinin geçişine izin verdiğini açıklaması ve bunu “jest” olarak değerlendirmesi dikkat çekti. İran tarafının ise ABD’nin sunduğu 15 maddelik planı kabul etmediği ve kendi koşullarını ilettiği bildirildi. Bu gelişmeler, piyasalardaki belirsizliğin sürdüğüne işaret ediyor.