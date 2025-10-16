Son Mühür/ Merve Turan- Ekin Dans Topluluğu tarafından sahnelenecek “Uca Dağlar” projesinin yönetmenliğini Doç. Dr. Bora Okdan, müzik direktörlüğünü ise Öğr. Gör. Dr. Serdar Kastelli üstleniyor. Projenin librettosu, Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin ve Doç. Dr. Bora Okdan tarafından kaleme alındı.

Kuzeydoğu Anadolu’nun hikayesi sahneye taşınıyor

“Uca Dağlar”, Kuzeydoğu Anadolu coğrafyasının farklı kültürlerinden beslenen iki gencin aşk hikâyesini konu alıyor. Eserde, bir çobanın bir Türkmen kızına duyduğu sevda; bölgenin gelenekleri, dansları, türküler ve orta oyunlarıyla harmanlanarak izleyiciye aktarılıyor. Bu yönüyle proje, sadece bir dans gösterisi değil, aynı zamanda Anadolu’nun kültürel çeşitliliğine bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Turne Ege Üniversitesi’nde başlayacak

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın desteğiyle hazırlanan turne, on gün boyunca Anadolu’nun farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşacak. İlk gösterim 21-22 Ekim tarihlerinde Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“Uca Dağlar” üç şehirde sahnelenecek

Ekin Dans Topluluğu’nun geniş kadrosuyla sahneleyeceği proje, MÖTBE Kültür Merkezi’ndeki prömiyerinin ardından sırasıyla:

30 Ekim – Kars Kafkas Üniversitesi

1 Kasım – Erzurum Atatürk Üniversitesi

3 Kasım – Artvin Çoruh Üniversitesi

sahnelerinde izleyiciyle buluşacak.

Anadolu’nun dans kültürü sahnede hayat buluyor

“Uca Dağlar”, Anadolu’nun kültürel derinliğini geleneksel danslarla modern sahne anlayışında yeniden yorumlayarak sunacak. Ekin Dans Topluluğu, bu proje ile hem Anadolu’nun zengin halk dansı mirasını korumayı hem de genç kuşaklara kültürel değerleri aktarmayı hedefliyor.