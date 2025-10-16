Son Mühür/ Emine Kulak- Bayındır Belediyesi’nin 2026 yılı gelir ve gider bütçesi belli oldu. Bütçeye göre belediye, 2026 yılında toplam 755 milyon 163 bin lira gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak bütçedeki en dikkat çekici kalem, taşınmaz satış gelirleri oldu.

Belediye, yalnızca arsa ve bina satışlarından 221 milyon 775 bin lira gelir bekliyor. Bu rakam, toplam gelir bütçesinin yaklaşık üçte birine denk geliyor.

VERGİ VE DİĞER GELİRLER DÜŞÜK KALDI

Bütçede, mülkiyet üzerinden alınan vergiler 41 milyon 610 bin lira, mal ve hizmet satış gelirleri ise 75 milyon 850 bin lira olarak öngörüldü. Buna karşın, belediyenin sermaye gelirleri kaleminde taşınmaz satışları açık ara öne çıktı.

TAŞINMAZ SATIŞI 2028’DE 300 MİLYONU AŞACAK

Belediyenin çok yıllı tahminlerine göre, 2027 yılında 232 milyon, 2028 yılında ise 301 milyon liranın üzerinde taşınmaz satış geliri hedefleniyor. Böylece önümüzdeki üç yılda Bayındır Belediyesi’nin yaklaşık 755 milyon liralık toplam gelirinin neredeyse yarısı taşınmaz satışlarından sağlanmış olacak.