Son Mühür- Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. "Minik Serçe" lakabıyla tanınan usta sanatçı, bu kez Kanlıca’da arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Habertürk’in haberine göre; Aksu, Kanlıca ve Çubuklu arasında keyifli bir yürüyüş yaparken sevenleriyle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Samimi halleriyle dikkat çeken sanatçı, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

Hayranlarından büyük ilgi gördü

Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Sezen Aksu’nun bu beklenmedik görüntüsü, uzun süredir kendisini göremeyen hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

Üç yıl sonra gelen albüm: “Paşa Gönül Şarkıları”

Sanatçı, son olarak 27 Haziran 2025’te yayımladığı “Paşa Gönül Şarkıları” albümüyle müzikseverlerle buluşmuştu.

Üç yıllık sessizliğini bozan Aksu’nun yeni albümü, çıkış yaptığı günden bu yana büyük beğeni topladı. Aksu, albümde arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un anısına “Bana Sor” adlı eseri yeniden yorumlamıştı.