Efsane şarkıcı Şebnem Ferah İzmir konseri nerede, bilet fiyatları ne kadar ve biletler ne zaman satışa çıkacak? İşte hayranlarının merakla beklediği o soruların yanıtları ve İzmir konserine dair tüm ayrıntılar.

Müzikseverlerin ve hayranlarının yıllardır yolunu gözlediği ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, sessizliğini bozarak 2026 yılına damga vurmaya hazırlanıyor. Sanatçının geçtiğimiz günlerde duyurduğu İstanbul konseri, dijital bilet platformlarında daha önce eşine az rastlanır bir yoğunluğa neden oldu. Yaklaşık olarak 140 bin kişinin aynı anda sisteme girmesiyle biletlerin saniyeler içinde tükenmesi, sanatçının İzmir programının da erkenden netleşmesini sağladı. Şebnem Ferah İzmir konseri bilet satış tarihi ve Şebnem Ferah 2026 konser takvimi gibi aramalar Google’da en çok arananlar listesine girdi.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

İstanbul’daki yoğun ilginin ardından Şebnem Ferah cephesinden İzmirli hayranlarını sevindirecek haber resmi olarak geldi. Ünlü sanatçı, 13 Haziran 2026 tarihinde İzmir’de sahne alacak. Dev konsere ev sahipliği yapacak mekan ise İzmir Arena olarak açıklandı. Rock müziğin güçlü sesi, açık havada binlerce hayranıyla birlikte en sevilen şarkılarını seslendirecek. Sanatçı, İzmir konserinden önce 3 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle buluşacak.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

İstanbul biletlerini kaçıran veya İzmir’de bu coşkuya ortak olmak isteyen binlerce kişi bilet satış saatini bekliyor. Şebnem Ferah İzmir Arena konseri biletleri, 11 Mayıs Pazartesi günü genel satışa açılacak. İstanbul konserinde 12 dakika içinde tüm biletlerin bitmiş olması, İzmir konseri için de benzer bir senaryonun yaşanacağını gösteriyor. Bu nedenle hayranların satış saatinde bilet platformlarında hazır bulunması bekleniyor.

ŞEBNEM FERAH 2026 KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Sanatçının sahnelere dönüşü sadece hızıyla değil, bilet fiyatlarıyla da gündemdeki yerini koruyor. İstanbul’daki etkinlikte genel giriş ayakta biletleri 2 bin 500 TL olarak belirlenirken, sahne önü kategorisi ise 3 bin 600 TL’den alıcı buldu. İzmir Arena’daki konser için de benzer bir fiyat politikasının uygulanacağı tahmin ediliyor. 6 yıllık hasretin son bulacağı bu özel gecede, Şebnem Ferah'ın sahnede nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.