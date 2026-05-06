2026 yazının en büyük müzik olaylarından biri için geri sayım hızlandı. Uzun süredir sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah'ın İstanbul'da vereceği dev konser, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. 17 bin kişi kapasiteli Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek müzik şöleni için bilet satış saatinin gelmesiyle gözler yetkili platformlara çevrildi. Müzikseverler, tükenmeden yerini ayırtmak için "Şebnem Ferah konser biletleri satışa çıktı mı" ve "Şebnem Ferah bilet fiyatları ne kadar" sorularına yoğun bir şekilde yanıt arıyor. İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Konser biletlerinin fiyatları organizasyon yetkilileri tarafından yavaş yavaş netleşiyor. Sektörel beklentilere ve önceki dev organizasyonlara bakıldığında, bilet fiyatlarının kategorisine göre 2.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmesi bekleniyor. Sahne önü gibi avantajlı ve kapasitesi oldukça sınırlı olan alanların en yüksek fiyattan, genel giriş bölümlerinin ise daha uygun rakamlardan satışa sunulacağı konuşuluyor. Büyük ilgi gören etkinliğin biletlerinin kısa süre içinde tükenmesi öngörülüyor.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Merakla beklenen dev etkinliğin biletleri sadece dijital platformlar üzerinden satılıyor. Organizasyon şirketinin yaptığı açıklamaya göre herhangi bir fiziksel gişe satışı olmayacak. Bilet almak isteyen hayranların Bubilet ve Biletix gibi resmi satış kanallarını kullanması gerekiyor. Belirlenen takvime göre bilet satışları 6 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00 itibarıyla resmen başladı.

2026 ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Rock müziğin sevilen sesi Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde sevenleriyle buluşacak. Bu unutulmaz geceye İstanbul'un en gözde açık hava etkinlik alanlarından Küçükçiftlik Park ev sahipliği yapacak. Şehrin merkezindeki konumuyla bilinen bu dev alan, şimdiden on binlerce kişinin tek yürek olacağı o büyük güne hazırlanıyor.