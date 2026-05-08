Türk rock müziğinin sevilen ismi Şebnem Ferah, peş peşe açıkladığı konser takvimiyle hayranlarına büyük bir sevinç yaşatıyor. Kısa süre önce İstanbul Küçükçiftlik Park konserinin biletleri dakikalar içinde tükenen sanatçı, gelen yoğun taleplere kayıtsız kalmayarak İstanbul'a ek bir konser daha koyduğunu açıklamıştı. İstanbul müjdesinin hemen ardından ünlü isimden bir güzel haber de Ege'ye geldi. Şebnem Ferah, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile İzmir'deki dinleyicileriyle de buluşacağını kesinleştirdi. Şebnem Ferah İzmir konseri bilet fiyatları ve satış platformu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, heyecanla arama motorlarına yöneldi. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, İstanbul'un ardından İzmir'de de fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. Beklenen İzmir müjdesini resmi sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle paylaşan sanatçının konser adresi netleşti. Uzun süredir heyecanla beklenen bu büyük müzik şöleni, 13 Haziran 2026 Cuma günü İzmir Arena'da gerçekleşecek. Şebnem Ferah'ın sevilen şarkılarını dev bir koroyla birlikte seslendireceği bu gece, İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKIYOR?

İstanbul biletlerini saniyeler içinde tüketen hayranlar, şimdi gözlerini İzmir konseri biletlerine çevirdi. Konseri en ön sıralardan izlemek ve bu büyük coşkuya ortak olmak isteyen binlerce kişi bilet detaylarını merak ediyor. Şebnem Ferah İzmir Arena konseri biletleri, 11 Mayıs Pazartesi günü tam saat 12.00'de Bubilet platformu üzerinden satışa açılacak. Biletlerin yine çok kısa bir süre içerisinde tükenmesi bekleniyor.

İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ REKOR SÜREDE TÜKENDİ

Sanatçının İzmir kararının arkasında, İstanbul'da gördüğü yoğun ve benzerine az rastlanır ilgi yatıyor. 3 Haziran'da İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahneye çıkacağını duyuran Şebnem Ferah'ın bu konserinin biletleri rekor bir hızla bitti. Yaşanan bu yoğun ilginin ardından ünlü sanatçı, 8 Mayıs tarihi için aynı sahnede bir ek konser daha vereceğini açıklamıştı. Şebnem Ferah'ın sahnelere dönüşü, müzik dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.