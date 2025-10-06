Beste Temel/ Son Mühür- Ruhani yolculuğundan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Damla Can, Kâbe’de çekilmiş fotoğraflarına “Allah herkesin kalbinden geçen tüm duaları kabul etsin” notunu ekledi. Ünlü isim, paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Survivor’dan televizyon ekranlarına

2016 yılında ilk kez Survivor’a katılan Damla Can, gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. 2017 ve 2019 sezonlarında da yeniden adaya dönen Can, 2024 All Star kadrosunda bir kez daha mücadele etti. Yarışma sonrası “Panorama” programında yorumculuk yaparak televizyon kariyerini sürdürdü.

Başörtülü paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu

Umre ziyaretinde başörtülü pozlarını paylaşan Damla Can, sade ve doğal haliyle takipçilerinden övgü topladı. Hayranları, “İçten bir güzellik”, “Ne kadar huzurlu görünüyorsun”, “Gerçek tevazu böyle olur” gibi yorumlar yaptı.

Manevi huzur paylaşıldı

Yoğun televizyon temposunun ardından sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte manevi bir yolculuğa çıkan Damla Can’ın bu paylaşımı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı, “Ruhuna iyi gelmiş belli” ve “İçsel dinginliğin yüzüne yansımış” yorumlarında bulundu.