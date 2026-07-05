Son Mühür- Özgür Özel'in Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Zonguldak'ta halkla buluşmalarında ortaya çıkan tablo, CHP'deki parti içi iktidar savaşında yeni bir parti mi doğuyor sorusunu da beraberinde getiriyor.

Mutlak butlan sonrası partiyi olağanüstü kurultaya götürme çabaları, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Genel Merkezi'ne takılan Özel ve kurmayları yeni partiye açık kapı bıraksa da, CHP'den tam anlamıyla kopup kopmayacağı belirsizliğini koruyor.

Metropoll'un Haziran çalışması...



İki başlı bir görüntü çizen CHP'den yeni bir parti doğabilir beklentisi içinde olanları destekleyen anketler zincirinin son halkası Metropoll'den geldi.

Kararsız oylar dağıtılmadan Özgür Özel'in yeni partisinin oyu yüzde 24.9 olarak görülürken, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oyu yüzde 3.6 olarak dikkati çekiyor.

Kararsızların dağıtılmasının ardından araştırmaya göre Özel'in yeni partisinin oyu yüzde 33.8'e çıkarken, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yüzde 5'le, yüzde 7'lik ülke barajını altında kalıyor.



Daha parti kurulmadan, adı ve logosu belli olmadan AK Parti'ye yüzde 6.8'lik fark atması, Özgür Özel'in parti kurması gerektiğini savunanların elini güçlendiriyor.

Kim, ne kadar oy alıyor?

Özgür Özel'in potansiyel partisinin dengeleri değiştirdiğini gözler önüne seren Metropoll'ün araştırmasında kararsız oyların dağıtımının ardından,

AK Parti yüzde 27,

DEM Parti yüzde 11,

MHP yüzde 6.6,

İYİ Parti yüzde 4.5,

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.3,

Zafer Partisi yüzde 3.5,

Anahtar Partisi yüzde 2.3 olarak yer alıyor.