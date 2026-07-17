SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirilen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran yolsuzluk ile vurgun operasyonunda yeni yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında sanıkların avukatları aracılığıyla yaptığı tutukluluğa itiraz başvuruları, mahkeme tarafından 'delillerin karartılma şüphesi ve kaçma şüphesinin devam etmesi' gerekçeleriyle reddedildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesiyle birlikte soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, kritik bir adım atarak dosyayı bilirkişiye gönderme kararı aldı.

Milyonluk Vurgun Didik Didik Edilecek

Üniversite kaynaklarının usulsüz aktarımı, ihale yolsuzlukları ve hayali faturalarla gerçekleştirildiği iddia edilen milyonlarca liralık vurgunu ortaya çıkartmak için finans, bilişim ve kamu ihale mevzuatı uzmanlarından oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bilirkişi heyeti, üniversitenin geçmişe dönük tüm mali kayıtlarını, şüpheli ihale dosyalarını ve hakediş raporlarını, sistem üzerinden silindiği iddia edilen dijital veri akışlarını ve banka transferlerini inceleyecek.

Organize Ağ Ortaya Çıkarılacak

Cumhuriyet Savcısı, 'hukuki uzmanlık aşan, teknik ve finansal inceleme gerektiren' bu karmaşık tablo için görevlendirdiği bilirkişiler, yolsuzluğun hangi yöntemlerle yapıldığını ve varsa yeni iş birlikçilerini tek tek raporlaştıracak. Hazırlanacak olan bu kapsamlı rapor, hem tutuklu sanıkların alacağı cezaları belirleyecek hem de Ege Üniversitesi'ni sarsan bu büyük vurgunun arkasındaki tüm gizli şifreleri gün yüzüne çıkaracak.

