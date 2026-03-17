İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı. Soruşturma çerçevesinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tutuklanmıştı. Bugün Ömer Günel ile ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ömer Günel, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hakkında “Rüşvet Almak” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarih ve 2026/276 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.