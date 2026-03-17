Gazeteci Fatih Altaylı, beynindeki tümörün büyümesi nedeniyle sabah saatlerinde ameliyata alınmıştı. Saat 07.00’de başlayan operasyonun, öğle saatlerine doğru tamamlandığı ifade edilmişti. Altaylı’nın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama ise ailesinden gelmişti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Akşam saatlerinde Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunuldu. Fatih Altaylı sosyal medya hesabı üzerinden doktorunun ilk açıklamasını paylaştı.

Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkürler. 2,5 saatlik Operasyonu gerçekleştiren değerli hocam Türker Kılıç’ın açıklamasını paylaşarak tüm sorulara yanıt vermiş olayım: Hastamız Sayın Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını verdiğimiz iyi huylu bir urunun varlığı biliniyordu. Tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi sebebiyle kendisine bugün için bir tedavi planlaması yapılmıştı. Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Girişim sorunsuz gerçekleşti. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Her iki iyi tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek. Hastamıza şifalar dileriz. Prof. Dr. Türker Kılıç Beyin ve Hipofiz Cerrahı"