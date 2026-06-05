Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 62 kişi, pazartesi günü düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 54 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık, 51 kişi hakkında tutuklama, 3 kişi hakkında ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik sorguları gruplar halinde sürerken ilk 22 kişiyle ilgili saat 15:30’ta karar netleşti. 19 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Diğer grupta bulunan kişilerden ise:

1.⁠ ⁠Görkem Duman – Belediye Başkanı (tutuklu)

2.⁠ ⁠Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı (tutuklu)

3.⁠ ⁠Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı (tutuklu)

4. Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi (serbest)

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