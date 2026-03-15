Son Mühür- Adana’daki İncirlik Üssü’nde gece saatlerinde yükselen siren sesleri bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’ye doğru yönelen bir balistik füzenin NATO güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İncirlik Üssü’nde sirenler çaldı

Cuma günü gece yarısını geçtikten sonra, saat 03.30 sularında Adana’daki İncirlik Üssü’nde alarm sirenleri çaldı. Yetkililer, kısa sürede durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye’ye İran’dan gönderildiği değerlendirilen bir balistik füzenin NATO hava savunma unsurları tarafından imha edildiği bildirildi.

Yetkililer, olayın ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtirken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Mart ayında üç kez daha benzer alarm yaşandı

Söz konusu olayın Mart ayı içerisinde yaşanan tek vaka olmadığı da ortaya çıktı. 4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart tarihlerinde de Türk hava sahasına yönelen üç ayrı balistik füze nedeniyle güvenlik birimleri alarma geçmişti.

Bu gelişmeler üzerine Ankara ile Tahran arasında diplomatik temaslar kurulduğu ve konunun iki ülke arasında görüşüldüğü öğrenildi.

İran’dan “sinsi plan” ve “manipülasyon” açıklaması

Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin ardından İran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi “dost ve komşu” ülkelere yönelik saldırıların kasıtlı şekilde İran’a mal edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Zülfikari, söz konusu saldırıların arkasında İsrail ve ABD’nin bulunduğunu iddia ederek, “Amaç İran ile komşu ülkeler arasında gerilim ve ayrılık oluşturmak” ifadelerini kullandı.

“Şahid-136 İHA’ları taklit ediliyor” iddiası

İranlı yetkili, saldırıların teknik olarak bir “taklit operasyonu” olduğunu savundu. Fars Haber Ajansı’na konuşan Zülfikari, İran’ın geliştirdiği Şahid-136 insansız hava araçlarının taklit edildiğini ileri sürerek şu değerlendirmede bulundu:

“Düşman güçler, sinsi bir plan çerçevesinde İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek ‘Lucas İHA’ adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı saldırılar düzenlemektedir.”