Antalya'da özel eğitim alanında yaşanan ihmal zinciri, kamuoyunda infial yaratmaya devam ediyor. 20 yaşındaki otizmli Mehmet Ay'ın eğitim merkezinde merdivenlerden düşerek kalçasını kırması ve bu durumun ailesinden gizlenmesi, hem hukuki bir süreci başlattı hem de özel eğitim kurumlarındaki denetim ve liyakat tartışmalarını alevlendirdi.

Özel eğitim merkezinde gizlenen skandal

Antalya’nın Kepez ilçesinde ikamet eden Fatma ve Uğur Ay çiftinin üç evladından biri olan Mehmet Ay’a henüz bebekken otizm tanısı konulmuştu. Yıllardır gelişimine katkı sağlaması amacıyla Kepez'deki bir özel eğitim merkezine devam eden Mehmet, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında her zamanki gibi okul yoluna çıktı. Ancak o gün servis aracıyla evine dönen Mehmet, ailesine "rahatsızlandığı" gerekçesiyle teslim edildi. Kurum yetkilileri, genç adamın yürümekte zorluk çektiğini belirterek babasından onu aşağıda karşılamasını istedi.

Oğlunun durumundan şüphelenen baba Uğur Ay, Mehmet’i vakit kaybetmeden hastaneye götürdü. Muayene sırasında doktorların "Düşme ya da darbe var mı?" sorusu üzerine eğitim merkezini arayan aile, "Hayır, kesinlikle düşmedi" yanıtını aldı. İlk etapta ciddi bir bulguya rastlanmadığı düşünülerek eve gönderilen Mehmet’in dinmeyen sancıları, trajediyi 4 gün sonra ortaya çıkardı. Yeniden yapılan detaylı tetkiklerde, talihsiz gencin kalçasında kırık tespit edildi ve Mehmet acilen ameliyat masasına yatırıldı.

7 ay sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları gerçeği ispatladı

Mehmet’in kalçasına yerleştirilen 4 adet platin ve aylarca süren yatağa bağımlılık süreci, ailenin hukuk mücadelesini başlattı. Kurumun "düşmedi" iddiasına karşılık ısrarcı olan ailenin haklılığı, aylar sonra dosyaya giren güvenlik kamerası görüntüleriyle kanıtlandı. Görüntülerde, Mehmet'in öğretmeni eşliğinde merdivenleri çıkarken dengesini kaybederek sert bir şekilde zemine çakıldığı, acı içinde olmasına rağmen herhangi bir tıbbi kontrol yapılmadan ayağa kaldırılmaya çalışıldığı anbean kaydedildi.

İhmaller zinciri: Kırık bacakla yürütülmüş

Yaşanan sürece isyan eden baba Uğur Ay, en büyük mağduriyetin olayın gizlenmesi sebebiyle yaşandığını vurguladı. Ay, "Eğer bize doğru bilgi verilseydi, oğlumuz o halde saatlerce bekletilmez ve kırık bacağıyla yürütülmeye zorlanmazdı" diyerek kurumdaki personelin ilk yardım konusundaki yetersizliğine dikkat çekti. Görüntülerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, kaza anında Mehmet’in hemen bir metre ötesinde tekerlekli sandalye bulunmasına rağmen, görevlilerin çocuğu kucaklamak yerine yürüterek götürmeye çalışması oldu. Ayrıca kurumun mahkemeye sunduğu "engelli rampası var" beyanının da kamera kayıtlarıyla örtüşmediği ileri sürüldü.

Psikolojik travma ve kalıcı hasar: Mehmet okula dönemiyor

Ameliyatın üzerinden aylar geçmesine rağmen Mehmet Ay için hayat hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Fiziksel olarak aksayarak yürüyen ve çabuk yorulmaya başlayan gencin asıl yarası ise ruhunda açıldı. Yaşadığı travmayı atlatamayan Mehmet, öğretmenlerden ve eğitim kurumlarından korkar hale geldi. Başka bir okula kayıt yaptırılmasına rağmen yaşadığı güvenlik kaygısı nedeniyle eğitime devam edemeyen Mehmet, artık vaktini dış dünyadan izole bir şekilde geçirmek zorunda kalıyor.

Yargıya taşınan olayda, ihmali bulunan sorumluların hesap vermesi beklenirken; bu olay özel gereksinimli bireylerin emanet edildiği kurumların ne kadar "güvenli" olduğu sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

