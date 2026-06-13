Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün genç sutopu sporcuları Efe Moroğlu ve Eymen Turan, U18 Erkekler Sutopu Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takım kadrosuna davet edildi. Portekiz’de düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı formayı giyecek iki sporcu, Türkiye adına dünya sahnesinde mücadele verecek. İzmir’in gururları yoğun bir antrenman ve çalışma temposundan sonra son hazırlıklarını tamamladı. Kulüp yönetimi, idari ve teknik sporculara başarı dileklerini iletti.

“Milli takımda İzmirli sporcular”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sutopu branşında mücadele eden sporcuları Efe Moroğlu ve Eymen Turan, U18 Erkekler Sutopu Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. Genç sporcular, 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’in Rio Maior kentinde gerçekleştirilecek U18 Erkekler Sutopu Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Dünya şampiyonasında yer alacak milli takım kadrosunda bulunan Efe Moroğlu ve Eymen Turan, organizasyonda ay-yıldızlı formayla havuza çıkacak. Milli sporcular, turnuva boyunca Türkiye’nin başarısı için mücadele verecek.

“İzmir’in gururları”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden iki sporcunun dünya şampiyonası kadrosunda yer alması kulüp adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Efe Moroğlu ve Eymen Turan, Portekiz’de gerçekleştirilecek organizasyonda milli takım kadrosunun bir parçası olarak mücadele edecek.