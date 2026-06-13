Son Mühür-Manisa’da düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Eren Şahin Eronat Ortaokulu Basketbol Takımı, Türkiye şampiyonu oldu. Başantrenör Gediz Çizmeli yönetiminde elde edilen başarıda, Mavişehir Spor Kulübü bünyesinde yetişen ve spor yaşamlarını kulüpte sürdüren 9 sporcu da yer aldı. Şampiyonlukla sonuçlanan organizasyon, okul ve spor kulübü iş birliğiyle yürütülen çalışmaların önemli bir sonucu olarak öne çıktı. Takımın elde ettiği başarı, uzun süren hazırlık sürecinin ardından Türkiye şampiyonluğu ile taçlandı. Son düdüğün çalmasıyla birlikte sporcular, antrenörler, veliler büyük sevinç yaşadı.

“Manisa’da Türkiye şampiyonluğu geldi”

Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Manisa’da oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Başantrenör Gediz Çizmeli liderliğindeki Eren Şahin Eronat Ortaokulu Basketbol Takımı, organizasyonu şampiyon olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Takımın şampiyon kadrosunda bulunan 9 sporcu, Mavişehir Spor Kulübü çatısı altında yetişen ve spor yaşamlarını kulüpte sürdüren isimlerden oluştu. Sezon boyunca gerçekleştirilen antrenmanlar ve hazırlık sürecinin ardından gelen şampiyonluk, takımın Türkiye genelindeki başarısını ortaya koydu. Elde edilen sonuçla birlikte sporcular, organizasyonu Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.

“Okul ve kulüp iş birliği”

Şampiyonluk sürecinde okul ve spor kulübü iş birliği önemli rol oynadı. Sporcuların akademik ve sportif gelişimlerinin birlikte desteklendiği çalışma modeli, elde edilen başarıyla dikkat çekti. Organizasyon sonunda Eren Şahin Eronat Ortaokulu Basketbol Takımı, Türkiye’nin en başarılı takımı unvanını elde etti.

“Katkı sağlayanlara teşekkür”

Başarıda emeği bulunan Başantrenör Gediz Çizmeli, antrenörler, sporcular, aileler, öğretmenler, okul müdürü Resul Özdemir ve okul yöneticileri tebrik edildi. Ayrıca Mavişehir Spor Kulübü Kurucu Yöneticisi Murat Acet’in ortaya koyduğu vizyon, destekleri ve proje yönetimine sunduğu katkıların da şampiyonluk sürecinde önemli rol oynadığı belirtildi.

ŞAMPİYON KADRO

Türkiye şampiyonu olan takımın kadrosu şu şekilde:

Ata Kaşıkçı

Fahrettin Ata Süleymanoğlu

Mert Cansın Yayan

Ahmet Eren Özpınar

Demir İnay

Can Toker

Oğuz Altay Güngör

Eymen Ayaz Serin

Efe Öztürk