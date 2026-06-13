Hüseyin Demir/Son Mühür İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası’nda büyük heyecan başladı. Uluslararası şampiyonada Türkiye’yi 16 sporcu temsil ederken, yarışların ilk gününde rüzgar ve yağışa rağmen sporcular parkura çıkarak etap mücadelelerinde start aldı. Birbirinden heyecanlı ve keyifli yarışlar olurken sporseverler motosurf’e doydu. Spor turizmine değer katan uluslararası organizasyon yoğun ilgi ve talep ile karşılandı. Milli sporcularımız ay-yıldızlı bayrağımızı mavi sularda temsil ederek madalya kürsüsünü hedefliyor.

“Dünya Şampiyonası Çeşme’de başladı”

İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, bu yıl ikinci kez Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, 12-13-14 Haziran 2026 tarihleri arasında İzmir’in önemli turizm merkezlerinden Çeşme Şifne’de yapılıyor. Şampiyonada Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, ABD, Kıbrıs, Rusya, Slovakya, Avusturya, Almanya, Belçika, Japonya, Kanada, Kore, Macaristan, İsveç, İsrail, Polonya, Şili, Makao ve Kuveyt’in de aralarında bulunduğu 20 ülkeden sporcular mücadele ediyor.

“Toplam 93 sporcu mücadele ediyor”

Uluslararası organizasyonda toplam 93 sporcu yer alırken, Türkiye adına 16 sporcu yarışlara katılıyor. Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve yağışa rağmen sporcular Çeşme açıklarında ilk etap yarışları için start aldı. Yarışların başlamasıyla birlikte sporcular etaplarda derece elde etmek için mücadele verirken, organizasyonun ilk gününde yoğun rekabet yaşandı. Şampiyonanın ikinci günü olan 13 Haziran Cumartesi programında saat 08.30 ile 12.40 arasında 1. etap yarışları, 13.40 ile 16.00 arasında 2. etap yarışları, 16.15 ile 19.00 arasında ise 3. etap yarışları gerçekleştirilecek. 14 Haziran Pazar günü ise saat 08.30 ile 11.20 arasında 4. etap yarışları yapılacak. Final programında ise saat 13.00’te Genç Erkekler Final Yarışı, 13.25’te Genç Kızlar Final Yarışı ve 13.50’de Master Kadınlar Final Yarışı düzenlenecek.

“Türk sporcular zirve için suya çıkıyor”

İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası kapsamında Türkiye’yi temsil eden 16 sporcu, farklı kategorilerde mücadele ederek derece elde etmeye çalışacak. Şampiyonada yarışan Türk sporcular arasında Murat Yorgancılar, Behiç Ender Yorgancılar, Sani Erus, Aras Çiğdem, İsmail Kaptanoğlu, Osman Sedat Erus, Selim Işık, Bihan Koyunpınar, Ali Nağış, Ferhat Tuncay, Efe Gürsoy, Tuğçe Leventoğlu, Alp Alhat, Artur Gezer, Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ yer alıyor. Milli takım kaptanı ve milli sporcu Murat Yorgancılar liderliğinde yarışlara katılan Türk sporcular, çeşitli kategorilerde performans sergileyerek organizasyonda başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.