Son Mühür- FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda büyük heyecan başlıyor. Millilerimiz büyük turnuva öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor. Türkiye, Litvanya, Sırbistan ve Romanya'nın mücadele edeceği turnuvadaki tüm karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek ve Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından canlı yayınlanacak. FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası öncesinde son hazırlık organizasyonu olarak düzenlenecek Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası, 14-16 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Litvanya, Sırbistan ve Romanya mücadele edecek. 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, dünya şampiyonası öncesinde gücünü uluslararası rakipler karşısında test etme fırsatı bulacak. Karşılaşmalar basketbolseverler tarafından ücretsiz takip edilebilecek.

“Dünya Kupası öncesi son prova”

27 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık organizasyonu olan Uluslararası İstanbul Basketbol Turnuvası, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Turnuvada 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı’nın yanı sıra Litvanya, Sırbistan ve Romanya da mücadele edecek.

“Maçlar ücretsiz”

Basketbolseverler, turnuva kapsamında oynanacak tüm karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek. Organizasyondaki tüm müsabakalar ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu'nun YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, turnuva boyunca Romanya, Litvanya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milli takımın ilk sınavı 14 Haziran Pazar günü Romanya karşısında olacak. Türkiye, ikinci maçında Litvanya ile mücadele ederken, organizasyonu Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.

“Turnuva programı belli oldu”

14 Haziran Pazar

18.00 Litvanya - Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Halley Salonu C1)

20.15 Türkiye - Romanya (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu)

15 Haziran Pazartesi

18.00 Romanya - Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Halley Salonu C1)

20.15 Türkiye - Litvanya (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon)

16 Haziran Salı

18.00 Litvanya - Romanya (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Halley Salonu C1)

20.15 Türkiye - Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salon)