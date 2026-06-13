Son Mühür-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Süper Lig’de birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet her geçen yıl artıyor. Önümüzdeki sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Aliağa Petkimspor, kolları sıvadı. İzmir ekibi, genç basketbolcu Yiğit Onan’ın ardından Ozan Yılmaz ile anlaştı. Karşıyaka Spor Kulübü’nün altyapısından yetişen, milli takımlarda alt kategorilerde mücadele eden 2003 doğumlu Ozan Yılmaz, yeni sezonda Aliağa Petkimspor ile boy gösterecek. Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor’da oynayan genç oyuncu, maç başına ortalama 3,4 sayı, 1,6 ribaund, 2,3 asistle mücadele etti. Başantrenör Ufuk Sarıca ile hem Karşıyaka’da hem Esenler Erokspor’da çalışan Ozan Yılmaz, yeni sezonda Orhun Ene ile çalışacak. Deneyimli antrenör Ene’nin oyun sistemine kısa sürede adapte olabilecek olan Ozan Yılmaz’ın saha içindeki performansı merak ediliyor. Aliağa Petkimspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailemize hoş geldin Ozan Yılmaz! Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor forması giyen genç oyun kurucu Ozan Yılmaz, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Hüseyin Demir