Çeyrek asırdır ABD Senatosunda görev yapan siyasetçi Lindsey Graham'ın vefatı, beraberinde birçok soruyu getirdi. Resmi makamlar tecrübeli senatörün ani bir hastalık sonucu öldüğünü duyursa da sosyal medyadaki suikast söylentileri durulmuyor. Özelikle İran ve Rusya'nın hedefinde olduğuna dair iddialar, ölümün zamanlamasıyla birleşince uluslararası arenada geniş bir tartışmanın fitilini ateşledi.

LINDSEY GRAHAM KİMDİR?

2003 yılından bu yana Güney Carolina eyaletini Senatoda temsil eden Lindsey Graham, Amerikan dış politikasındaki şahin tutumuyla biliniyordu. ABD'nin İsrail ile kurduğu stratejik ilişkilerin en güçlü savunucularından biri olarak Gazze'deki askeri operasyonlara açık destek verdi. Rusya-Ukrayna savaşında ise Kiev yönetiminin yanında saf tuttu. Savaş süresince Ukrayna'yı birçok kez ziyaret eden siyasetçi, son olarak 10 Temmuz'da Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olan Graham, İran'a karşı askeri müdahale seçeneğinin her zaman masada kalmasını savundu.

LINDSEY GRAHAM NEDEN ÖLDÜ?

ABD'li yetkililerin yaptığı resmi duyuruya göre 71 yaşındaki senatör "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" yüzünden yaşamını yitirdi. Ölüm nedenine ilişkin bunun dışında herhangi bir tıbbi detay veya ayrıntı paylaşılmadı. Şu ana kadar devlete ait kurumların açıkladığı tek resmi bilgi, ölümün hastalığa dayandığı yönünde.

LINDSEY GRAHAM ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, ZEHİRLENDİ Mİ?

Resmi açıklamaların yetersiz bulunması, sosyal medyada Graham'ın doğal yollarla ölmediği iddialarını doğurdu. Aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, X hesabından "Rusya, Lindsey Graham'ı zehirledi mi?" sorusunu sordu. Loomer, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenazesine Rus heyetinin katıldığını öne sürdü. Senatörün Ukrayna ziyaretinden döndükten kısa süre sonra hastalanıp ölmesini şüpheli bulan aktivist, İran Devrim Muhafızları Ordusunun daha önce Trump ve Graham için ölüm çağrısı yaptığını hatırlattı. Graham'ın ölümünden beş gün önce yaptığı paylaşımda İran tarafından tehdit edildiğini yazdığı da vurgulandı.

SUİKAST İDDİALARINI DOĞRULAYAN BİR KANIT VAR MI?

ABD'li Haham Shmuley Boteach ve YouTube yayıncısı Clint Russell gibi isimler de ölümün arkasında İran veya Rusya'nın olabileceğini iddia etti. Boteach İran'ın daha önce Graham'ı tehdit ettiğini belirtirken, Russell ise Ukrayna'ya verilen destek yüzünden senatörün hedef alındığını öne sürdü. Ortaya atılan suikast ve zehirlenme iddialarının hiçbiri resmi makamlarca doğrulanmadı. ABD'li makamlar, ölümün şüpheli olduğuna dair herhangi bir soruşturma açmadı. Süreç tamamen sosyal medyadaki kişisel yorumlar ve iddialar üzerinden ilerliyor.