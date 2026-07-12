İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent gözaltına alınırken, akşam saatlerinde ise derneğin genel merkezine polis ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti.

Gerçekleştirilen polis baskının ardından ortaya yeni gelişmeler çıkmaya devam etti.

Asistanın dijital materyallerine inceleme!

Ahbap Derneği Başkan asistanı Yeliz Kaya’nın dijital materyallerine yönelik ekipler tarafından inceleme gerçekleştirilirken, incelemeler sonucunda Ahbap Başkanı Haluk Levent’in asistanı Yeliz’e bazı kişilere “mide kanseri olduğuna ve para aradığına” dair haber yaymasını söylediğinin tespit edildiği öne sürüldü. Bunun yanı sıra; yazışmalardan senetlerin kullanılacağına dair endişelerin Dernek Başkanı Haluk’a iletildiği anlaşılırken, Ahbap Başkanı Levent’in asistanı Yeliz’e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediğinin görüldüğü iddia edildi.

Yarkadaş'tan dikkat çeken iddia!

Gazeteci Barış Yarkadaş tarafından kamuoyuyla paylaşılan iddialara göre ise, Haluk Levent'in üç telefon hattının olduğu, bunlardan ikisinin online olarak bahis, yani kumar sitelerine bağlı olduğu öne sürüldü. Ayrıca, Haluk Levent'in neredeyse 24 saat bu bahis sitelerine bağlandığı iddia edildi.