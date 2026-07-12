İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent gözaltına alınırken, akşam saatlerinde ise derneğin genel merkezine polis ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde yeni detaylar ve yeni isimler de gündeme gelmeye devam ederken, ortaya çıkan para trafiği ise gözlerden kaçmadı.

Erdoğan Toprak'ın eski eşi de listede!

Soruşturma dosyasında dikkat çeken isimlerden bir tanesi ise CHP eski milletvekili Erdoğan Toprak'ın eski Ece Güner oldu. Gazeteci Sema Kızılarslan tarafından aktarılan bilgilere göre; Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'nın iban hesaplarını Dernek Başkanı Haluk Levent’in kullandığı belirlendi. Bunun dışında ise; Ahbap Derneği Avukatı Ece Güner'in bu üç çalışana yüksek tutarlarda para gönderdiği ifade edildi.

Bu çerçevede;

- Emrah Gödeliner’in hesaplarına 8 işlemde 47.904.876,06 TL para girişi yapıldığı,

- Zafer Yay’ın hesaplarına 3 işlemde 21.020.000,00 TL para girişi yapıldığı,

- Yeliz Kaya’nın hesabına 1 işlemde 4.633.010,00 TL para girişi yapıldığı tespit edildi.

Ek olarak Ece Güner'in hesaplarına:

- Emrah Gödeliner’den 13 işlemde 63.980.950,00 TL para girişi;

- Yeliz Kaya’dan 2 işlemde 10.800.000,00 TL para girişi yapıldığı belirlendi.

Gözaltı kararı!

Avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.