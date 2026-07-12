İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alınmıştı. AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken, bir son dakika gelişmesi daha gündeme düştü.

Polis ekiplerinden baskın!

SÖZCÜ TV tarafından aktarılan son dakika verilerine göre AHBAP Derneği'nin genel merkezinde arama gerçekleştirildiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, dernek binasında incelemelerde bulunurken, arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Levent gözaltına alınmıştı!

Soruşturma çerçevesinde AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında "dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturmaya start verilmiş, Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Haluk Levent'in Bursa'da ekipler tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti.