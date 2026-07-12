Gerçek adı Haluk Acil olan sanatçı, müzik listelerindeki başarılarının yanı sıra kurduğu sosyal yardımlaşma ağıyla da milyonların hayatına dokunuyor. Adana'da zorlu şartlarda geçen çocukluk ve gençlik yıllarının ardından sokak müzisyenliğinden büyük konser sahnelerine uzanan bir kariyere sahip olan ünlü ismin etnik kökeni ve inancına dair kamuoyunda pek çok bilgi dolaşıyor. Ailesinin Nusayri kökeni ve sanatçının kimliği hakkındaki gerçekler bizzat kendi açıklamalarıyla netleşiyor.

HALUK LEVENT ASLEN NERELİ, KİMDİR?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde dünyaya gelen Haluk Levent, dokuz çocuklu bir ailenin sekizinci çocuğu olarak büyüdü. Anne adı Sabriye, baba adı ise Mesut'tur. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Adana'da geçiren sanatçının hayatında memleketi her zaman büyük bir yer tuttu. Adana kültürü, sokaklardaki yaşam mücadelesi ve memleketinin dokusu sanatçının müzikal duruşunu doğrudan şekillendirdi.

HALUK LEVENT EĞİTİM HAYATINI NEREDE TAMAMLADI?

İlköğrenimini Sabancı İlkokulunda, lise eğitimini ise Adana Atatürk Lisesinde bitirdi. Liseden sonra farklı şehirlerde üniversite okumayı denedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik ve Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümlerine kaydoldu. Fakat ailesinin yaşadığı ağır maddi zorluklar yüzünden üniversite eğitimini düzenli bir şekilde sürdüremedi. Adana'da atıldığı ticaret hayatında da umduğunu bulamayınca memleketinden ayrıldı.

HALUK LEVENT ALEVİ Mİ, NUSAYRİ Mİ?

Sanatçının inancı ve mezhebi toplumda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Haluk Levent ailesinin geçmişini anlatırken Nusayri kökenli olduklarını duyurdu. Türkiye'de özellikle Hatay ve Adana çevresinde bilinen tarihsel bir inanç geleneği olan Nusayrilik, sanatçının aile yapısını oluşturuyor. Kamuoyunda Haluk Levent'in Alevi olduğuna dair iddialar konuşulsa da sanatçının bizzat doğruladığı net bir açıklama bulunmuyor. Sanatçı özel kimliğinden ziyade sanatıyla ve toplumsal çalışmalarıyla anılmayı tercih ediyor.

HALUK LEVENT KÜRT MÜ, ARAP MI?

Etnik kimliğine yönelik araştırmalara yine kendi açıklamaları nokta koyuyor. Kimi çevrelerde Kürt veya Arap olduğu yönünde söylentiler çıksa da Haluk Levent ailesinin Nusayri kökenli olduğunu ancak Arap olmadıklarını net bir şekilde ifade etti. Bu beyan doğrultusunda sanatçının Kürt olduğuna ilişkin iddialar da asılsız kalıyor.

HALUK LEVENT MÜZİK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Gençlik döneminde şehir şehir gezerek sokaklarda şarkı söyledi ve geçimini bu şekilde sağladı. Yollarda tanıdığı farklı insan hikayelerini kendi müziğine yansıttı. Bu zorlu hayat mücadelesinin izleri ilk albümü "Yollarda" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. 1990'lı yıllarda güçlü sesi ve bambaşka tarzıyla Türk rock müziğine yeni bir soluk getirdi. Yıllar süren müzik yolculuğunda her kesimden geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

HALUK LEVENT AHBAP DERNEĞİ İLE NELER YAPIYOR?

Müzikteki başarısını yıllar sonra kurduğu Ahbap Derneği ile taçlandırdı. Doğal afetlerde ve kriz anlarında kurduğu büyük dayanışma ağı sayesinde her an sahada yer aldı. İhtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü aralıksız faaliyetler onu sadece bir müzisyen olmaktan çıkarıp tüm Türkiye'nin güvendiği bir sosyal sorumluluk elçisine dönüştürdü.