İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alınmıştı. AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, tazminat davasından kazandığı 150 bin liralık geliri Kızılay'a bağışladığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir.

Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir.

Bu vesileyle; şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Kızılay’a bağışladım.

Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay’ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum.

Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz."