UNESCO’nun koruması altında olan ve baharın gelişini duyuran Edirne Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için Türkiye’nin dört bir yanından binlerce insan yola çıktı.

Sarayiçi’nde Heyecanlı Bekleyiş

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5-6 Mayıs tarihlerinde Kırkpınar güreşlerinin merkezi Sarayiçi, bu kez pehlivanlar için değil, baharı karşılayanlar için organize edildi.

Henüz ateş yakılmadan saatler önce alana gelen vatandaşlar; davul zurna sesleriyle birlikte Selimiye Meydanı'ndan Tahmis Çarşısı'na kadar şehri adeta büyük bir dans pistine çevirdi.

"Dilek tutuluyor, kısmet açılıyor"

Şenliğe Bursa’nın Gemlik ilçesinden gelen Emine Kuzu, mekanın enerjisinden memnun olduğunu dile getirerek,

"Çok güzel, eğlenceli. Ateşten atlayacağız, kocaman ateş yakılacak. Ritüeller yapılacak. Dilek tutuluyor, kısmet açılıyor. Çok iyi kısmet bulup evleniyorsunuz, daha ne olsun." ifadelerini kullandı.

"Gece 23.00’te yola çıktık, o saatten bu yana durmadan dans ettik"

İzmir Bergama’dan kalabalık bir grupla gelen Nuriye Hızal, "İlk defa geliyoruz, yıllardır gelmek istediğimiz bir şenlikti. Bu seneye nasip oldu. İyi ki de gelmişiz, diyoruz.

Bugün rehberimiz eşliğinde cami ziyaretimiz ve çarşı turumuz var. Sonrasında kutlama alanına geçeceğiz. İlk defa geldik, biz de ilk defa şahit olacağız.

Bizim ilçemizde de küçük çaplı olsa da Hıdırellez kutlanıyor. Atalarımızdan bize aktarılan, gelen duyumlara göre elimizden geldiğince kültürümüzü öldürmemeye çalışıyoruz.

Gece 23.00’te yola çıktık, o saatten bu yana müzik ve dans, araçta ve benzin istasyonlarında sürekli durmadan dans ettik." dedi.

"Benim içim hep bahar"

Ankara’dan tura eşlik ederek Edirne’ye rotasını çeviren Necla Aydın ise şenliğin en coşkulu isimlerinden biriydi. Dileklerini nehirle buluşturmak isteyen Aydın ise,

“Bugün turla geldik, turun bizi yönlendirdiği doğrultuda gezeceğiz. Bol bol dans edeceğiz. Ateşin üstünden atlamamız mümkün değil, içine falan düşeriz.

Dileklerimizi kağıda yazıp nehre atacağız. Tabii ki eğleniyorum, ben normal zamanda da eğlenirim, şenliğe gerek yok, İçim hep bahar." ifadelerini kullandı.